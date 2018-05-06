В Тегеране выступили против завышения цен на нефть

6 мая 2018 20:42 (UTC+04:00)

Иран в нынешней ситуации не выступает за высокие цены на нефть. Об этом министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане заявил в воскресенье, выступая в Тегеране на церемонии открытия 23-й Международной выставки нефти, газа и нефтехимии Ирана, передает ТАСС.

"Иран неизменно поддерживает разумные цены на нефть, вследствие чего производители не заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы добычи", - сказал Зангане, которого цитирует агентство Tasnim. Министр добавил, что цены на нефть не должны быть причиной постоянных конъюнктурных колебаний нефтяного рынка.

Зангане отметил, что причинами недавнего взлета цен на нефть является искусственно созданная напряженность, а не какие-либо фундаментальные рыночные факторы. Он также подчеркнул роль Ирана в защите рынка от политизации нефтяных цен и отметил важную роль, которую Иран играет на глобальном энергетическом рынке на протяжении почти 110 лет.

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