Таможенный доход Ирана составил около 3,88 млрд долларов за полгода

По данным заместителя главы Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA), с марта по сентябрь текущего года, таможенный доход Ирана составил около 3,88 миллиардов долларов, сообщают в среду российские СМИ.

Али Рахимян рассказал, что этот показатель за тот же период времени в прошлом году составлял 158,835 триллиона риалов (около 3,78 миллиарда долларов).

Далее чиновник отметил, что таможенный доход Ирана в течение прошлого 1396 иранского календарного года, закончившегося 20 марта 2018 года, был на 30 процентов больше, чем показатель, предусмотренный в законе о государственном бюджете.

Не нефтяной экспорт Ирана составил 23,123 миллиарда долларов в первой половине нынешнего года, увеличившись на 13 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщалось, за эти шесть месяцев было экспортировано 56,644 миллиона тонн товаров.

В первой половине текущего года было импортировано около 16,22 миллиона тонн товаров на сумму 22,182 миллиарда долларов, что на 9,30 процента меньше по весу и на 11,93 процента меньше по стоимости, чем год назад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.