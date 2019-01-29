БАКУ /Trend/ - В Иране будут созданы курсы для малых экспортных компаний. Об этом сказал глава Организации торгового развития Ирана Мохаммед Рза Модуди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на иранское агентство İLNA.

По словам Модуди, установлены компании с экспортом в объеме 100-500 тысяч долларов, и в 2019 году (начнется в Иране с 21 марта) для усиления части этих компаний будут организованы двухгодичные курсы. Он добавил, что в настоящее время в экспортной сфере Ирана функционируют порядка 40-50 тысяч компаний.

Глава Организации подчеркнул, что экспорт малых компаний составляет два миллиардов долларов, и это сравнительно небольшая часть 50-миллиардного экспорта Ирана.

Модуди считает, что продукция иранских предприятий недостаточно известна в мире, потому что на мировых рынках Иран известен как поставщик нефти и как страна с развитой горнорудной промышленностью. «Однако в мире недостаточно знакомы с фармацевтической и полимерной отраслью Ирана, о сфере высоких технологий», - глава Организации.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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