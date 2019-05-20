ЦБ Ирана: Экспортеры нефтехимической продукции будут продавать 60% валюты в системе NIMA

20 мая 2019 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экспортеры нефтехимической продукции Ирана минимум 60 процентов полученной от экспорта валюты будут продавать в системе NIMA, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Центробанка Ирана по возвращению в экономику страны валюты, полученной от экспорта в текущем году (начиная с 21 марта 2019 года).

ЦБ Ирана сообщает, что экспортеры нефтехимической продукции максимум 10 процентов иностранной валюты продадут системе NIMA в виде банкнот, остальную часть потратят на импорт. Экспортеры других сфер должны продать системе NIMA минимум 50 процентов валюты, полученной от экспорта – 20 процентов в виде банкнот, а оставшуюся часть потратить на импорт.

Центробанк до конца четвертого месяца также предоставил время тем экспортерам, которые не смогли в полном объеме получить валюту за экспортированную продукцию.

Напомним, что система Центробанка Ирана, объявляющая валютный курс банкам и обменным пунктам, называется SANA, согласно которой 1 евро стоит 166 547 риалов, 1 доллар США - 146 515 риалов.

Система, через которую иранские бизнесмены возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта продукции, называется NIMA.

Эта система предлагает 1 евро по цене 114 712 риалов, 1 доллар США – по 101 802 риалов.

На «черном» рынке Ирана 1 доллар США стоит 141-145 тысяч риалов, 1 евро - 161-164 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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