В Иране вернули в строй старый пассажирский самолет

БАКУ /Trend/ - Отремонтированный в Иране самолет модели Fokker 100 сможет совершать полеты в Баку, Стамбул и Дубай. Об этом журналистам рассказал директор Управления по ремонту и инженерии иранской авиакомпании İranAir Махмуд Надери, сообщает Trend.

По словам Надери, самолет по причине длительной эксплуатации около двух лет не совершал полетов, однако, воздушное судно было отремонтировано в Иране и возвращено в авиапарк. Директор Управления добавил, что в упомянутых аэропортах разрешено приземление данного самолета, с учетом подтверждения международными структурами исправности отремонтированного шасси.

“В целом за исключением Евросоюза, нет никаких проблем с точки зрения безопасности, препятствующих полетам самолета Fokker 100 в другие страны”, - отметил Надери.

Директор Управления также добавил, что планируется ремонт, и возвращение в строй еще двух самолетов модели Airbus.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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