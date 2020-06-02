В иранской нефтегазовой компании освоили ремонт высокотехнологичного оборудования

БАКУ/Trend/ - В компании по добыче нефти и газа "Агаджари" в провинции Хузистан, расположенной на юго-западе Ирана, отремонтировано видеоконтрольное оборудование VC 920.

Об этом заявил директор Управления по охране и ремонту оборудования иранской нефтедобывающей компании Мохсун Дехбанпур. Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По словам Дехбанпура, в дополнение к ремонту оборудования специалисты компании получили знания по вибрационному контролю мобильного оборудования (condition monitoring).

"Технологии видеоконтроля и система защиты газовых компрессоров находятся в монополии нескольких стран, в том числе США и Германии. Специалисты Агаджари достигли этого успеха с помощью "контр-инжиниринга"", - добавил он.

Видеоконтрольное оборудование надзирает за деятельность различных компрессоров, редукторов, электромоторов. Так, если какой-либо процесс превышает норму, он немедленно предупреждает оператора и решает автоматически прекратить работу, если проблема не устранена.

Представитель компании сказал, что впредь подобный ремонт им по силам. "Каждый раз, ремонт и возобновление эксплуатации такого оборудования в нынешних условиях (санкции США и экономическое положение) означает для нас 10 миллиардов риалов (около 238 тысяч долларов) экономии", - отметил он.

Следует отметить, что Агаджарская нефтегазодобывающая компания Ирана является дочерней компанией Национальной нефтяной компании Ирана Южные нефтяные зоны. Компания имеет восемь нефтяных месторождений: Агаджари, Карандж, Парандж, Парси, Рамшир, Раг Сефид, Пазанан и Марун. Ежедневно на восьми месторождениях добывается 615 тысяч баррелей легкой и тяжелой нефти. Эта нефть отправляется на иранские НПЗ в качестве топлива и на экспорт. Компания также производит 11 тысяч тонн нафты в день, которая отправляется на нефтехимической компании Буали Сина, Исфаханскому НПЗ, Абаданскому НПЗ в качестве топлива и экспортной продукции.