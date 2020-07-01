Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные из-за взрыва в марте
Иранская сторона возобновила поставки газа в Турцию, прерванные в марте из-за теракта на газопроводе. Об этом сообщило в среду агентство Shana, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что поставки газа осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между Анкарой и Тегераном.
31 марта на газопроводе Тебриз - Анкара на территории Турции произошел взрыв. В результате экспорт иранского газа в соседнюю страну был приостановлен. По информации национальной газовой компании Ирана, взрыв был организован террористическими группами.
Газопровод Тебриз - Анкара имеет протяженность около 2,5 тыс. км и обеспечивает поставки газа из Ирана в Турцию. Его максимальная пропускная способность - 14 млрд куб. м в год.
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