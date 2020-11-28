Производство стали в Иране выросло на 12,6 %

Иранские производители стали произвели более 23,79 миллиона тонн стали в течение первых 10 месяцев 2020 года, что на 12,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года, когда производство составляло 21,12 миллиона тонн, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Согласно данным, опубликованным Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), в октябре Иран произвел 2,66 миллиона тонн нерафинированной стали, что на 27,9 процента больше, чем за тот же месяц в 2019 году, когда было 2,08 миллиона тонн.

Китай возглавил список производителей сырой стали в октябре с объемом производства 92,2 млн. тонн, а Иран занял 11-е место, сообщает Iran Daily.

Со второго по десятое место в этом списке заняли, соответственно, Индия (9,05 миллиона тонн), Япония (7,2 миллиона тонн), США (6,14 миллиона тонн), Россия (6,05 миллиона тонн), Южная Корея (5,85 миллиона тонн), Германия ( 3,41 миллиона тонн), Вьетнам (3,37 миллиона тонн), Турция (3,2 миллиона тонн) и Бразилия (2,78 миллиона тонн), говорится в сообщении.

Мировое производство стали в октябре составило 161,89 миллиона тонн, что на семь процентов больше, чем в том же месяце 2019 года, который составлял 152,24 миллиона тонн.

Согласно данным WSA, опубликованным в январе, в 2019 году Иран произвел 31,9 миллиона тонн необработанной стали.

Страна планирует увеличить свои годовые мощности по производству стали до 55 миллионов тонн к 2025 году, а экспорт, как ожидается, достигнет от 10 до 15 миллионов тонн в год.