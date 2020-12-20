Производство алюминиевых слитков в Иране планируется увеличить на 63 % к концу года

Данные, опубликованные Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), показывают, что за восемь месяцев этого года объем производства алюминиевых слитков в стране составил 271 300 тонн, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

К концу текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2021 года) производство алюминиевых слитков в стране планируется увеличить на 63 процента, сообщает Tehran Times.

Согласно данным, опубликованным Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, основные производители алюминия в Иране произвели 275 716 тонн алюминиевых слитков за прошлый 1398 иранский календарный год (завершившийся 19 марта).

Производство алюминиевых слитков в стране в прошлом году упало на восемь процентов по сравнению с показателем предыдущего года.

Данные показывают, что среди ведущих производителей страны, Иранская алюминиевая компания (IRALCO) показала лучшие результаты, показав рост на четыре процента за указанный период.

23 апреля, во время церемонии открытия крупнейшего в Иране комплекса по производству алюминия (в центральной провинции Фарс), бывший министр промышленности заявил, что производство алюминия в стране, как ожидается, будет удвоено, когда это предприятие начнет работать.

Чиновник оценил добычу иранской горнодобывающей промышленности примерно в 22 миллиарда долларов, заявив, что страна относительно самодостаточна минералами, и большая их часть также экспортируется ежегодно.

Иран планирует достичь годового производства 1,5 миллиона тонн алюминиевых слитков к 1404 году иранскому календарю (март 2025 - март 2026 года).