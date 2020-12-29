Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода

За первое полугодие текущего 1399 финансового года (20 марта-21 сентября) Иран экспортировал 3,74 миллиона тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму 2,6 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на "Иран.ру"

Эти цифры свидетельствуют о росте тоннажа и стоимости на 25,65% и 12,75%, соответственно, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщается на сайте Минсельхоза.

Свежие и сушеные фисташки возглавили список экспорта в стоимостном выражении, достигнув за шесть месяцев 310,17 миллиона долларов.

Вторым по величине сельскохозяйственным экспортным товаром в стоимостном выражении были помидоры (140,31 миллиона долларов), за ними следовали арбузы (126,78 миллиона долларов), томатная паста (88,09 миллиона долларов) и свежие и сушеные ядра фисташек (82,45 миллиона долларов).

По тоннажу, арбузы возглавили список с 568 370 тоннами, за ними следуют помидоры с 302 680 тоннами, картофель с 270 540 тоннами, яблоки с 167 240 тоннами и дыни с 127 940 тоннами.