Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на 9%

Экономика 23 февраля 2021 21:20 (UTC+04:00)
Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на 9%

Согласно прогнозам, производство нефтехимической продукции в Иране до конца текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) достигнет 61 млн. тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Национальной нефтехимической компании (NPC) Жалал Мирхашеми, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С начала года до конца месяца Бахман (закончился 18 февраля) производство нефтехимической продукции в Иране составило 56 млн. тонн. Ожидается, что до конца года (20 марта) этот показатель достигнет 61 млн. тонн", сказал он.

Чиновник добавил, что объем производства нефтехимической продукции в стране составил 55 млн. тонн, отметив, что нефтехимическая промышленность Ирана движется вперед.


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