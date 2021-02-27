Старший иранский банкир Хеммати заявил, что по крайней мере $ 1 млрд. из замороженных активов Ирана в Южной Корее скоро вернется в страну на первом этапе процесса размораживания, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

«На встрече с южнокорейским посланником мы подчеркнули, как Иран может использовать свои ресурсы», - сказал в среду журналистам глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати в кулуарах заседания кабинета министров, имея в виду его встречу с послом Южной Кореи в Иране 22 февраля.

По итогам встречи было объявлено, что Тегеран и Сеул договорились о передаче и использовании заблокированных активов Ирана в этой восточноазиатской стране. Однако позже в Сеуле заявили, что высвобождение иранских активов будет осуществлено после консультаций с США.

«Активы принадлежат Центральному банку, и банк имеет право принимать правовые меры», - предупредил Хеммати.

«Исламской республике нанесен большой ущерб. Сами корейцы попросили и пришли сказать, что они хотят оплатить активы Ирана, и мы показали им, как это сделать», - добавил банкир, сообщает Mehr News.

Он сказал, что активы на сумму 7 миллиардов долларов находятся в Южной Корее, и на первом этапе процесса будет высвобождено не менее 1 миллиарда долларов. Хеммати также подчеркнул, что активы будут возвращены в виде денег, а не товаров.

Глава CBI указал на аналогичные переговоры с Ираком, Оманом и Японией по иранским замороженным активам, заявив, что освобождение будет происходить постепенно.