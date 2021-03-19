Улов креветок в Иране значительно увеличился в этом году, что привело к увеличению продаж для рыбаков, живущих в бедных прибрежных районах южных регионов, сказал официальный представитель, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Мохтар Ахонди, высокопоставленный чиновник управления рыболовства Ирана ("Шилат"), заявил, что вылов диких креветок в этом промысловом сезоне превысил 11 657 тонн, но он ожидает, что к концу текущего сезона эта цифра может увеличиться до 12 000 тонн.

Ахунди сказал, что вылов креветок в этом сезоне увеличился более чем на 20 процентов по сравнению со средним пятилетним показателем, добавив, что общий вылов, зарегистрированный за последний календарный год до конца марта 2020 года, составил 9 500 тонн, сообщает Press TV.

По словам иранского чиновника, на тигровую креветку, которая в науке известна как penaeus monodon и которая стоит дороже, чем у других видов, приходится треть вылова в этом сезоне.

Ловля креветок и разведение креветок в Иране в основном сосредоточены в трех южных провинциях Бушер, Хормозган и Хузестан, расположенных вдоль Персидского залива, где многие люди в прибрежных районах полагаются на улов, как на единственный источник дохода.

Эти провинции расширили деятельность по выращиванию креветок в последние годы, чтобы увеличить экспорт в страны Восточной Азии и другие регионы, помогая улучшить условия жизни рыбаков в этих регионах.

Ахунди рассказал, что тигровые креветки в настоящее время продаются рыбаками в южных провинциях по цене 1 миллион риалов (4 доллара) за килограмм.

Он сказал, что промысел омаров в водах Оманского залива, как сообщается, в этом сезоне увеличился, несмотря на запрет, наложенный властями Ирана.

Омар в основном ловится рыбаками в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, где улов полностью поставляется экспортерам из-за религиозного запрета на потребление многими местными мусульманами.