Индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар Ирана

Управляющий директор Портовой и морской организации Ирана (PMO) заявил, что индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар на юго-востоке Ирана, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

В беседе с IRNA Бехруз Акаи рассказал, что груз, отправленный в порт Шахид Бехешти в Чабахаре, включает два 100-тонных крана стоимостью 7,5 миллионов долларов.

Акаи сказал, что эта партия была отправлена ​​в Чабахар в рамках долгосрочного соглашения между Ираном и Индией.

По его словам, третья часть оборудования будет отправлена ​​в Чабахар до конца года.

Пару месяцев назад порт Чабахар получил первую партию портового оборудования из Индии.