Индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар Ирана
Управляющий директор Портовой и морской организации Ирана (PMO) заявил, что индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар на юго-востоке Ирана, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".
В беседе с IRNA Бехруз Акаи рассказал, что груз, отправленный в порт Шахид Бехешти в Чабахаре, включает два 100-тонных крана стоимостью 7,5 миллионов долларов.
Акаи сказал, что эта партия была отправлена в Чабахар в рамках долгосрочного соглашения между Ираном и Индией.
По его словам, третья часть оборудования будет отправлена в Чабахар до конца года.
Пару месяцев назад порт Чабахар получил первую партию портового оборудования из Индии.
Лента новостей
По инициативе Азербайджана в Совете по правам человека ООН принята резолюция в связи с COVID-19 - МИД
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО)
Награждены российские специалисты, задействованные в разминировании освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе – МИД
Надо усилить политико-дипломатическое давление на Ереван, чтобы заставить передать карты минных полей Азербайджану – Игорь Коротченко
«Лаборатория Касперского»: каждый второй оптимистично относится к идее общества, в котором наравне с обычными людьми будут жить люди с имплантами или чипами