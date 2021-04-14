Иран реализует план экспорта электроэнергии в Оман по морю

Представитель министерства энергетики Ирана по вопросам электроэнергетики Мостафа Раджаби Машхади заявил, что страна реализует план экспорта электроэнергии южному арабскому соседу, в Оман по морю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru", сообщает ILNA

«В странах, с которыми мы разделяем водную границу, проводятся исследования, которые необходимо завершить, чтобы две страны могли прийти к заключению по техническим вопросам, и план экспорта электроэнергии в Оман также находится на этой стадии», - сказал Раджаби Машхади.

По словам чиновника, приоритетным планом Минэнерго является обмен электроэнергией со всеми соседними странами, граничащими с Ираном по суше, и этот план в настоящее время действует.

Что касается южных арабских соседей, Раджаби Машхади сказал: «Были проведены технические переговоры между консультантами и подрядчиками, и были рассмотрены некоторые решения, но контракт на обмен энергией еще не подписан».

Упомянув об экспорте электроэнергии в Афганистан и Ирак, чиновник отметил, что экспорт в Афганистан и Ирак осуществляется по-прежнему.

«В стране есть хорошие возможности для увеличения экспорта в Афганистан, который предъявляет новые требования к поставкам электроэнергии для своей промышленности, и увеличение экспорта в Ирак также является предметом переговоров», - добавил он.

"В настоящее время мы осуществляем обмен энергоресурсами с обеими странами в рамках контрактных возможностей, и у нас не было никаких конкретных переговоров по увеличению экспорта. Ирак и Афганистан сделали соответствующие запросы, но еще не привели к заключению нового контракта, - напомнил Раджаби-Машхади.

Ранее в этом месяце глава арабского и африканского офиса Организации содействия торговле Ирана (TPO) объявил, что Иран планирует начать экспорт газа и электроэнергии в Оман в ближайшем будущем.

Ссылаясь на развитие торговой программы Ирана с соседними арабскими странами, Фарзад Пилтан сказал: «Мы реализуем экспорт газа и электроэнергии в качестве двух иранских экспортных проектов в Оман».

Иран превратился в центр электроэнергии в регионе, имеющий обмен электроэнергией со многими своими соседями.

«Мы являемся энергетическим центром в регионе и стремимся к обмену электроэнергией со всеми соседними странами», - сказал заместитель министра энергетики Ирана Хомаюн Хэри еще в июне 2020 года.