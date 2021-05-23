В Иране будет запущено восемь железнодорожных проектов до конца года

Восемь железнодорожных проектов будут завершены к середине марта 2022 года в Иране, сказал министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Эслами отметил, что в последние два года они сосредоточились на превращение железнодорожной отрасли в экономическую и промышленную державу, сообщает IRNA.

"Наша первая цель состояла в том, чтобы оставаться приверженными самообеспечению и не допустить, чтобы железнодорожные проекты, необходимые стране, были обеспечены из иностранных источников", - сказал министр.

Эслами добавил, что в соответствии со стратегией они поддерживают иранские компании и фабрики в производстве стрелочных переводов, необходимых для сети.

"Хотя исследования длились 20 лет, теперь в результате рельсы производятся в стране и используются для других инфраструктурных проектов", - сказал министр.

"Впервые мы расширили железнодорожную сеть с помощью отечественных производителей и без необходимости в иностранной валюте", - похвастался он.

"Нам удалось увеличить долю отечественного производства", - сказал он, отметив, что за последние два года в парк страны добавили около 1800 железнодорожных вагонов и локомотивов.