29 проектов в горнодобывающей промышленности готовы к открытию по всему Ирану, заявил глава Организации по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO) Ваджихолла Джафари, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Джафари отметил, что 13 из упомянутых проектов связаны со стальной цепочкой, шесть - с медной цепочкой, а 10 реализуются компанией Iran Minerals Production and Supply Company (IMPASCO) в других областях, таких как добыча полезных ископаемых и машиностроение.

По словам чиновника, к концу текущего 1400 иранского календарного года (до конца текущего иранского календарного года) будут запущены проекты стоимостью более 1,9 млрд. долларов в секторах стали, меди, свинца и цинка, золота, феррохрома, нефелинового сиенита, фосфата и горнодобывающей инфраструктуры.

Он также сказал, что в этом году будет запущено шесть проектов развития в медной промышленности страны, включая разработку медного рудника Сарчешме и несколько проектов по установкам медного концентрата.

Еще в феврале Джафари объявил, что его организация скоро откроет 23 проекта разработки в горнодобывающей промышленности.

Джафари сказал, что эти проекты стоимостью более 355 миллионов долларов создадут прямые рабочие места для 1053 человека и косвенные рабочие места для 2655 человек.