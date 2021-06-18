Экспорт сельхозпродукции из Ирана вырос на 20 процентов по весу

За первые два месяца текущего 1400 иранского календарного года (начиная с 21 марта) было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму около 900 миллионов долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сказал управляющий директор Организации содействия торговле и экспорту сельскохозяйственной продукции Махмуд Базаари.

М.Базаари сообщил, что эта цифра показывает 2-процентное увеличение стоимости и 20-процентное увеличение веса. Экспортные товары состояли из овощей, сухофруктов, цветов и растений.

Он отметил, что в прошлом году стоимость экспорта составила около 35 миллиардов долларов, из которых на сельскохозяйственную продукцию приходилось около 6,5 миллиардов долларов.