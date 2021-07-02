С хормозганской таможни Ирана вывезено более 11 млн тонн товаров

Надзиратель Хормозганской таможни Ирана Аболфазл Акбарпур сообщил, что более 11 млн 574 тыс. тонн товаров было вывезено с таможни этой провинции за последние три месяца, что на 47% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Абольфазл Акбарпур сообщил об этом СМИ в четверг, сославшись на первое место в таможенном экспорте Хормозгана в стране, добавив: «этот объем с 3 млрд 914 млн. долларов увеличился на 69%».

«Окончательный вывоз ненефтяных товаров с Хормозганской таможни за этот период составил 9 млн тонн на сумму 3 млрд долларов, что по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 45% по объему и 65% по долларовой стоимости», - добавил он.

Начальник таможни Хормозгана назвал минералы и нефтехимические продукты наиболее экспортными товарами этой таможни, которые были загружены в Китай, ОАЭ, Таиланд, Индию и Оман.