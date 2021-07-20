Иран и Хорватия обсуждают экономическое сотрудничество
Посол Исламской Республики Иран Парвиз Эсмаили и министр экономики и устойчивого развития Хорватии Томислав Чорич на встрече, отметив хорошие отношения между двумя странами, рассмотрели процесс экономического сотрудничества между Тегераном и Загребом, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Парвиз Исмаили и Томислав Чорич обсудили последнее состояние выполнения соглашений и процесс экономического сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Республикой Хорватия.
Стороны подчеркнули, что поддержка развития торговых отношений, особенно отношений с частным сектором, является надежным способом обеспечения национальных интересов Ирана и Хорватии.
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