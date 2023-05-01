Экспорт горнодобывающего сектора Ирана составил $12,2 млрд в прошлом году

Экспорт горнодобывающего сектора Ирана (21 марта 2022 г. – 21 марта 2023 г.) превысил 12 млрд 200 млн долларов в прошлом 1401 году, показав рост на 3,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает иранская организация по разработке и модернизации шахт (IMIDRO), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Компании горнодобывающего сектора Ирана экспортировали 48 млн 689 тыс. 800 тонн продуктов на сумму 12 млрд 239 млн долларов, что на 7,6% в стоимостном выражении ниже показателя прошлого года.

Энергетические ограничения в связи с газом и электроэнергией в минувшем году привели к сокращению экспорта горнодобывающего сектора.

Данне IMIDRO показывают, что объем экспорта стали составил 5 млрд 760 млн долларов, медь – 1 млрд 577 млн долларов, алюминий – 973,3 млн долларов, губчатое железо – 626,3 млн долларов, цинк – 597 млн долларов, угля – 453,7 млн долларов, цемент – 343,2 млн долларов и окатыши – 206,1 млн долларов.