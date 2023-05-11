Прямые авиарейсы из Петербурга в Тегеран запустят с 1 июня

Прямые регулярные авиарейсы запустят между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщила в четверг пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" в своем Telegram-канале, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июня из Пулково авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы в Тегеран. В рамках весенне-летнего расписания перелеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам", - говорится в сообщении.

По расписанию вылет из Петербурга запланирован в 10:15, прилет в Тегеран - в 15:20. Вылет рейса из Тегерана запланирован в 16:20, прилет в Пулково - в 20:35. Время для каждого аэропорта указано местное.