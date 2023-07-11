Индонезия задержала иранский танкер по подозрению в незаконной перевозке нефти

Власти Индонезии задержали танкер, который плавал под флагом Ирана, по подозрению в незаконной перевозке нефти, перегруженной с другого судна в море. Об этом во вторник сообщил глава Агентства морской безопасности Индонезии Аан Курния, передает Trend.

На пресс-конференции, транслировавшейся на официальном канале агентства в YouTube, Курния сообщил: "В пятницу, 7 июля, мы обнаружили факт перегрузки нефти с танкера S Tinos на танкер Arman 114 в районе Северная Натуна в Южно-Китайском море. Танкер Arman 114 был задержан при сотрудничестве с властями Малайзии".

По словам главы агентства, на задержанном танкере находилось около 270 тысяч метрических тонн нефти.