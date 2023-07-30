Иран вновь стал седьмым производителем стали мира

БАКУ /Trend/ - Производство сырой стали в Иране увеличилось на 4,8% в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 млн 200 тыс. тонн.

Как передает Trend, об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel).

Иран после Южной Кореи во второй месяц подряд занял седьмую позицию по производству стали.

По данным ассоциации производителей стали, мировое производство стали в июне достигло 158 млн 800 тыс. тонн, что на 1,1% меньше, чем производство с января по июнь 2022 года, и на 0,1% меньше, чем в июне прошлого года.

Несмотря на снижение производства основных мировых производителей стали, объемы производства стали в Китае, Иране, России и Индии увеличились.