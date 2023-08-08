Туркменистан начал поставки газа в Иран

Генеральный директор Национальной газовой компании (NIGC) Ирана Маджида Чегини объявил о успешной пробной поставке 10 миллионов кубических метров природного газа в сутки из Туркменистана, сообщает Trend.

Маджид Чегини подчеркнул, что Иран выполнил обязательства по выплате долга перед Туркменистаном, разделив оплату на три этапа. Также было согласовано увеличение объема газового свопа между странами с 4,5 до 8 миллионов кубических метров в день.

Глава NIGC отметил, что были проведены успешные переговоры с туркменской стороной относительно импорта газа как на краткосрочной, так и на долгосрочной основах.

Маджид Чегини выразил уверенность в успешности пробной поставки 10 миллионов кубических метров газа и заявил о планах по увеличению объема импорта, учитывая перспективы дальнейшей разработки газовых месторождений Туркменистана.

В июне этого года Иран и Туркменистан заключили соглашение об импорте газа с потенциалом до 20 миллионов кубических метров.

Ранее, в мае, министр нефти Ирана Джавад Оуджи объявил о планах Ирана по ежедневному импорту около 10 миллионов кубических метров природного газа из Туркменистана.