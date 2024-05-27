Вырос экспорт ненефтяной продукции через терминал Билясувар

БАКУ /Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (20 марта - 20 мая 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через пограничный терминал Билясувар в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 мая 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор Управления дорог и транспорта иранской провинции Ардебиль Калимулла Восуги.

По его словам, за два месяца посредством терминала Билясувар было экспортировано 130 тысяч тонн ненефтяных продуктов. Перевозки были осуществлены 6 тыс. грузовых транспортных средств. Основными экспортируемыми ненефтяными продуктами были керамика, стекло, картофель, строительные материалы, соль и строительные профили.

Представитель управления отметил, что за два месяца через пограничный терминал Билясувар было импортировано 5,32 тыс. тонн продукции. Импорт продукции вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Восуги добавил, что за этот период через пограничный терминал Билясувар было перевезено в целом около 175 тысяч тонн продукции.

Отметим, что пограничный терминал Билясувар расположен на границе с Азербайджаном. Согласно статистике таможенного управления Ирана, в первом месяце текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 3,17 млрд долларов (9,7 млн тонн), экспорт ненефтяных продуктов снизился на 16,9% в стоимостном выражении и на 9,66% по объему по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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