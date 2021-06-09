США сохранят "сотни санкций" против Ирана даже при возвращении в ядерную сделку - Блинкен

Соединенные Штаты сохранят в силе сотни различных односторонних ограничительных мер в отношении Ирана даже в случае возвращения в ядерную сделку и соблюдения Тегераном всех ее положений. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы на текущем этапе не знаем, готов ли Иран сделать то, что ему необходимо сделать, чтобы вернуться к соблюдению [Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД]. Посмотрим, материализуется ли это", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Даже если это произойдет, то наша [США] ответственность будет заключаться в том, чтобы отменить санкции, не соответствующие СВПД. И при этом решительно сохранять те санкции, которые соответствуют договоренности. И я бы ожидал, что, даже в случае возвращения к соблюдению СВПД, сотни санкций сохранятся. Включая санкции, введенные администрацией Дональда Трампа. Если они соответствуют СВПД, то будут оставаться в силе, пока поведение Ирана не изменится", - утверждал глава внешнеполитического ведомства.