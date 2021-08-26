Лавров и гендиректор МАГАТЭ обсудили в Вене ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили в четверг в Вене ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении МИД РФ.
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