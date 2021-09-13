Тегеран возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене в ближайшее время

Власти Ирана в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство в ближайшее время возобновит переговоры в Вене, - сказал он. - Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс".

По словам дипломата, "Тегеран однозначно ожидает, что другие стороны будут придерживаться реалистичного подхода, когда окажутся в Вене". "Иран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД]", - добавил он.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.