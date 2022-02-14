МИД Ирана заявил об отсутствии тупика на переговорах по ядерной сделке в Вене

Переговоры по ядерной сделке в Вене не зашли в тупик, стороны обсуждают ключевые вопросы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Вене нет тупика, переговоры продолжаются, как и раньше, - сказал он. - Когда переговорный процесс достигает момента диалога по серьезным темам, переговоры становятся сложными и сталкиваются с определенными задержками".

По словам дипломата, "то, что сейчас происходит в Вене - обсуждение ключевых вопросов". "Сегодня необходимо принять политическое решение. Тегеран принял его много лет назад, когда остался в ядерной сделке, и сегодня мы ждем от западной стороны ответа на представленные инициативы", - добавил он.

В воскресенье секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани написал в Twitter, что работа по достижению соглашения в Вене становится сложнее.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.