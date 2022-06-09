Иран проинформировал МАГАТЭ, что убирает 27 камер наблюдения со своих объектов

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его деятельностью на ядерных объектах. Об этом сообщил в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были проинформированы, что 27 камер <...> отключаются в Иране от мониторинговой системы", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.

Гросси называл это "серьезным вызовом" для работы МАГАТЭ в Иране и для возможности подтвердить, что Тегеран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он добавил, что 40 камер МАГАТЭ остаются работать в Иране.