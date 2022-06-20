МИД Ирана: проблемы на переговорах по ядерной сделке с США не сводятся к одному вопросу

Оставшиеся нерешенными проблемы на переговорах с США по восстановлению ядерной сделки не исчерпываются одним вопросом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что остается нерешенным между нами и США, совсем не исчерпывается одной темой, - заявил он. - Некоторые из сторон стремятся скрыть прочие противоречия и сделать акцент только на одном вопросе".

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация, что Иран готов ради достижения соглашения по ядерной сделке отказаться от одного из своих основных требований - исключения Корпуса стражей исламской революции из списка признанных Вашингтоном террористических организаций.

25 мая спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что вероятность провала переговоров с Тегераном о возвращении к полному соблюдению положений ядерной сделки в настоящее время выше, чем возможность достижения успеха в данном диалоге. При этом 8 июня глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран представил Вашингтону новый пакет предложений по восстановлению сделки.