Фиаско плана действий по ядерной программе: механизм контроля МАГАТЭ проигрывает в пользу Тегерана

БАКУ /Trend/ - Иран приостановил выполнение своих обязательств по ядерной программе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в который входят США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия, более чем на четыре года, сообщает Trend.

В течение этого периода Иран, по сути, не прекращал свою ядерную деятельность. В то время как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) часто выявляло подозрительные компоненты иранской ядерной программы, Иран постоянно опровергал эти обвинения или стремился подчеркнуть свои усилия по обеспечению прозрачности.

СВПД вступил в силу в январе 2016 года. Однако в мае 2018 года США вышли из этого плана, а в ноябре того же года против Ирана были введены санкции. В 2020 году Иран заявил, что больше не будет соблюдать ограничения, указанные в иранской ядерной сделке.

МАГАТЭ выразило обеспокоенность по поводу ограниченного контроля за ядерными объектами Ирана, сославшись на успехи страны в обогащении урана. В ответ Иран защищает свои действия, заявляя о праве принимать односторонние меры в рамках своей ядерной программы, не привлекаясь к ответственности перед каким-либо другим учреждением.

Кроме того, к концу 2020 года иранский парламент принял решение о реализации стратегического ядерного плана в ответ на введение санкций. После принятия этого решения страна отложила выполнение других процедур и протоколов, предусмотренных ядерным соглашением, до 23 февраля того же года. В то же время механизм проверки МАГАТЭ был сокращен на 20-30 процентов.

Очевидно, что без постоянного мониторинга подозрения могут возникнуть в любой момент. Отказ Ирана предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ на все ядерные объекты, а также его отказ разрешить посредством камер наблюдения отслеживать каждое действие, только усиливает эти опасения. МАГАТЭ и другие заинтересованные стороны обеспокоены решением Ирана обогатить уран сверх согласованного уровня в 3,67 процента, доведя его до 20, а возможно и до 60 процентов. Несмотря на то, что Иран настаивает на том, что он не заинтересован в создании ядерного оружия, его деятельность вызывает обеспокоенность.

26 декабря 2023 года СМИ со ссылкой на данные МАГАТЭ сообщили, что с конца ноября 2023 года Иран стремительно обогащает уран до 60 процентов на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо. Это означает, что каждый месяц количество урана, обогащенного до такого уровня, увеличивается примерно на 9 килограммов.

Если Иран достигнет 60-процентного уровня обогащения урана, возможность создания атомной бомбы станет гораздо более реальной. Для сравнения, объем обогащенного урана, необходимый только для одной атомной бомбы, составляет 42 килограмма. Обладая достаточным количеством урана, обогащенного на 60 процентов, Иран потенциально может изготовить три атомные бомбы, и этот процесс обогащения быстро продвигается вперед.

Хотя ни одна из сторон не подтвердила, что Иран создал атомную бомбу, этот потенциал может быстро стать реальностью, и страна может объявить о готовности к созданию оружия в течение нескольких месяцев.

Проблема в том, что текущие конфликты по всему миру, особенно в Украине и на Ближнем Востоке, отвлекли внимание от ядерной деятельности Ирана. В результате страна может продолжать свои программы по обогащению урана практически беспрепятственно. Тегеран активно расширяет число своих центрифуг для обогащения урана, применяя различные стратегии обогащения и собирая значительные объемы обогащенного урана в пределах своих границ.