Евросоюз продлил и расширил санкции против Ирана

Совет ЕС продлил на год и расширил санкционный черный список против Ирана, введенный в 2001 году по обвинениям в террористической деятельности. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в среду в Официальном журнале Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два физических лица и одна структура - директорат внутренней безопасности министерства разведки и безопасности Ирана - включены в антитеррористический список ЕС в ответ на предотвращенное покушение на убийство на территории Евросоюза", - говорится в документе.

Теперь черный список ЕС по Ирану включает 15 человек и 21 организацию. Этот санкционный режим никак не связан с санкциями, которые ЕС отменил в соответствии с подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), гарантирующего мирный характер ядерной программы Ирана.

Страны ЕС обвиняют иранские силовые структуры в проведении кампании по устранению находящихся в эмиграции представителей оппозиции страны.

30 июня 2018 года французские правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в подготовке нападения во время встречи представителей иранской оппозиционной партии в городе Вильпент (парижский регион Иль-де-Франс). В тот же день по данному делу в Бельгии была арестована пара выходцев из Ирана, которые также подозреваются в планировании этого нападения.

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