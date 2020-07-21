Зариф привезет в Москву послание от Роухани для Путина

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавид Зариф в ходе сегодняшней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передаст послание для российского президента Владимира Путина от его иранского коллеги Хасана Роухани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил посол исламской республики Казем Джалали.

"Помимо передачи послания Рухани Владимиру Путину, Зариф проведет переговоры со своим российским коллегой Лавровым спустя пять лет после подписания ядерной сделки", - говорится в распространенном иранским диппредставительством сообщении.

Дипломат отметил, что благодаря воле лидеров двух стран российско-иранские отношения поступательно укрепляются на основе общих интересов и взаимодействия в плане региональной и глобальной безопасности.