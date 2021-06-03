В Таджикистане откроется Представительство полиции Ирана

В Тегеране прошла встреча министра внутренних дел Таджикистана, генерал-полковника милиции Рамазона Рахимзода и начальника полиции Ирана, бригадного генерала Хусейна Аштари. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-центр МВД республики.

Главы правоохранительных ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

"В целях укрепления сотрудничества предложено открыть представительство полиции Исламской Республики Иран в Таджикистане и представительство министерства внутренних дел Таджикистана в Иране", - говориться в сообщении ведомства.

Кроме того, Рахимзода и Аштари обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных органов, поиска и задержания преступников, сотрудничества в рамках Центрального национального бюро "Интерпол" и судебно-медицинской экспертизы.

В свою очередь министр МВД Таджикистана посмотрел, как осуществляют свою деятельность Силы правопорядка Ирана и даже посетил выставку военной техники, где были представлены вооружение и тяжелая военная техника.

Напомним, что именно этот орган в Иране осуществляет деятельность в области различных спецопераций, в том числе по предотвращению массовых беспорядков, обезвреживанию организованных преступных групп и противодействию наркоторговле.

Рабочая поездка главы МВД в Иран продолжается.