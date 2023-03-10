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Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

Политика Материалы 10 марта 2023 16:05 (UTC +04:00)
Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

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Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, планируют открыть посольства в течение двух месяцев. Об этом сообщило в пятницу агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в течение нескольких дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине. По итогам было принято трехстороннее заявление. Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в течение максимум двух месяцев.

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