Госдеп США о положении азербайджанцев в Иране

БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о ситуации с правами человека в странах мира.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на доклад, группы этнических меньшинств в Иране, в том числе азербайджанцы, регулярно жалуются на то, что правительство нерационально управляет природными ресурсами, в первую очередь водой, в регионах, где преимущественно проживают национальные меньшинства.

А это, в свою очередь, как отмечается в докладе, нанесло ущерб местной окружающей среде, что привело к вынужденной миграции и дальнейшей маргинализации этнических меньшинств.

"Азербайджанцы сообщали, что правительство подвергло их дискриминации, преследуя активистов и организаторов, и не позволяло некоторым родителям давать своим детям тюркские имена", - также говорится в докладе.

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