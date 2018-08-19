Иностранным туристам не будут ставить печати в паспорта при поездке в Иран

Иностранным туристам, приехавшим с визитом в Иран, больше не будут ставить печати в паспорта на въезде в страну. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана.

Сообщается, что такие меры будут приняты в связи с введением санкций против Ирана со стороны США. Таким образом иранские власти хотят поддержать развитие туристической индустрии в стране и избавить потенциальных гостей от каких-либо опасений.

Законопроект уже одобрен самим Мунесаном, а также министерством промышленности и торговли Ирана, МИДом страны и полицией. Инициативу ждет рассмотрение в иранском совете министров, уточняется в сообщении.

"Статистика, представленная миграционной полицией Ирана, показывает, что число иностранных туристов, приехавших с визитом в Иран, выросло на 38% в первые четыре месяца текущего года. В то же время число европейских туристов несколько снизилось, что повлияло на работу четырехзвездочных и пятизвездочных отелей", — заявил Мунесан, слова которого приводит агентство.

Чиновник считает, что эта тенденция временна и завершится, как только Иран примет необходимые меры.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.

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