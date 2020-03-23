В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Иране, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 64 километрах к северу от города Ахваз. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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