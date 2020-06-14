В Иране за сутки выявили 2472 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 187 427, летальных исходов — на 8 837, зафиксированы 148 674 случаев выздоровления. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2 472 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 187 427 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умер 107 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли больше 8 800 человек.

По словам Лари, зафиксированы 148 674 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.