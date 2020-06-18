В Иране от коронавируса скончались еще 87 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2 596 человек.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число лиц, у которых был выявлен коронавирус, достигло 197 647, из них состояние 2 795 оценивается как тяжелое.

Сима Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 87 человек. Тем самым общее число скончавшихся достигло 9 272 человек.

Представитель министерства подчеркнула, что за прошедшее время вылечились и были выписаны домой 156 991 человек.

Она отметила, что хуже всего ситуация по коронавирусу обстоит в провинциях Бушер, Хузестан, Восточный Азербайджан, Керманшах и Ормозган.

Для выявления больных коронавирусом в Иране были проведены свыше 1,34 миллиона тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)