Взрыв прогремел в северной части Тегерана

Взрыв прогремел на севере Тегерана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник агентство ISNA.

Отмечается, что звук взрыва был слышан в районе Таджриш. Агентство опубликовало видео, на котором виден черный дым.

Агентство Mehr со ссылкой на пожарных сообщает, что горит медицинская клиника на улице Шариати. Существует вероятность взрыва. На место отправлены пожарные.

Причины инцидента уточняются.