В настоящее время уровень заболеваемости раком в Иране ниже среднего по миру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил заместитель председателя Национального комитета по борьбе с раком при Министерстве здравоохранения Ирана Реза Малекзаде.

"Самые распространенные в Иране виды рака — рак молочной железы, рак кожи, рак предстательной железы, рак ободочной кишки и рак желудка", сказал Малекзаде.

"Самыми распространенными раками между иранскими мужчинами являются рак предстательной железы, рак кожи, рак желудка, рак ободочной кишки и рак мочевого пузыря, а между женщинами — рак молочной железы, рак кожи, рак ободочной кишки, рак желудка и рак щитовидной железы", пояснил он.

По его словам, после заболевания сердечно-сосудистой системы рак является ведущей причиной смерти в Иране.