Иран и Ирландия обсудили развитие сотрудничества в области культурного наследия
Директор Национального музея Ирана Джебраил Ноканде обсудил с директором Национального музея Ирландии Линн Скарф развитие сотрудничества в области культурного наследия, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Во время встречи, прошедшей в формате видеоконференции стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились заключить соглашение о сотрудничестве в культурной сфере.
Кроме того, директора национальных музеев Ирана и Ирландии обсудили возможность обмена информацией, проведения вебинаров, семинаров и выставок в области управления музеями, а также консервации и реставрации музейных ценностей.
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