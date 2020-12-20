БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки от COVID-19 в Иране скончались 177 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает Trend.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране увеличилось до 53 625 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразился еще 6 312 человек, и общее число заразившихся достигло 1 158 384 человек, состояние 5 563 из которых оценивается как тяжелое.

В настоящее время в стране от коронавируса вылечились 885 054 человека, проведено свыше 7,04 млн тестов.

Она также добавила, что в Иране 205 районов являются "оранжевой", 243 района - "желтой" зонами.

(Автор: Эльнур Багишев)