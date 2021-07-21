БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 213 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 837.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 27 379 человек, и общее число инфицированных достигло 3 603 527, состояние 4 518 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 185 946 человек, проведено свыше 25,2 миллиона тестов на COVID-19.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)