В Иране за сутки от коронавируса скончались свыше 40 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончался 41 человек, зафиксировано 1 510 новых случаев заражения.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 680 человек, а общее число заразившихся достигло 6 196 913 человек. Состояние 2 658 заболевших оценивается как критическое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровелb 6 040 897 человек.

В целом в Иране было применено свыше 120 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,8 миллиона, вторую - 52 миллиона, третью - 8,1 миллиона человек.