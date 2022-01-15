Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в субботу на востоке Ирана.
Как передает Trend, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 38 км к северо-востоку от города Керман, в котором проживают 577 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.
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