Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в субботу на востоке Ирана.

Как передает Trend, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 38 км к северо-востоку от города Керман, в котором проживают 577 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.