Число жертв наводнений в Иране достигло 69

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 69 человек погибли за девять дней в результате наводнений в Иране. Об этом, как передает Trend, сообщил в воскресенье заместитель председателя Организации по чрезвычайным происшествиям страны Нежад Джахани.

По его словам, еще 45 человек считаются пропавшими без вести.

Джахани добавил, что шестеро погибших являются гражданами Ирака. Также пропали без вести 3 гражданина Ирака.

Зампредседателя отметил, что наводнения наблюдаются в 24 провинциях страны. Наиболее пострадавшей провинцией является Тегеран. В результате наводнений повреждено 20 тыс. домов, 7 тыс. домов нуждаются в капитальном ремонте.